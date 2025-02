Samsung Wallet, supporto Digital Key per auto Volvo e Polestar

Samsung Electronics Co., Ltd. ha annunciato la compatibilità della Digital Key con alcuni modelli di Volvo Cars e veicoli Polestar tramite Samsung Wallet, offrendo agli automobilisti un modo semplice per sbloccare, bloccare e avviare il veicolo con uno smartphone Galaxy.

"Espandere l'accesso alla Samsung Digital Key è una parte importante del nostro impegno nell'offrire esperienze connesse e sicure all'interno dell'ecosistema Galaxy - ha dichiarato Woncheol Chai, EVP e Head of the Digital Wallet Team, Mobile eXperience Business di Samsung Electronics - La nostra partnership con i produttori di automobili come Volvo Car e Polestar rappresenta un altro entusiasmante passo per rendere più semplici le attività quotidiane, come guidare, per gli utenti Galaxy in tutto il mondo".

Integrata direttamente nei dispositivi Galaxy, la Digital Key consente di bloccare, sbloccare e avviare il veicolo abbinato senza bisogno di una chiave fisica. È possibile controllare l'auto in tre modi: Ultra-wideband (UWB) per un accesso hands-free, Near Field Communication (NFC) per sbloccare e avviare l'auto con un semplice tap, e il controllo Bluetooth a bassa energia (BLE) tramite Samsung Wallet. Gli utenti possono anche condividere le Digital Key con amici e familiari su OEM device, gestendo l'accesso in base alle proprie esigenze.

La Samsung Digital Key soddisfa gli standard di certificazione EAL6+, il massimo livello di sicurezza per dispositivi intelligenti, garantendo un'integrazione sicura all'interno del dispositivo e proteggendo da accessi non autorizzati. Le tecnologie UWB, basata su protocolli standardizzati dal Car Connectivity Consortium (CCC), riducono ulteriormente il rischio di accesso non autorizzato con funzionalità precise e affidabili. Se un dispositivo con Samsung Digital Key viene perso o rubato, è possibile bloccare o eliminare la Digital Key da remoto tramite Samsung Find. Infine, l'autenticazione biometrica e tramite Pin su Samsung Wallet garantisce che ogni interazione rimanga sicura e privata.





