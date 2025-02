Ligier Revo D+ nuovo motore diesel 'pulito' per microvetture

Lo specialista francese Ligier, che affianca l'attività nel settore delle competizioni a quella di apprezzato produttore di quadricicli, noti anche come microcar, ha annunciato di avere inserito nella sua gamma 2025 una nuova motorizzazione diesel omologata Euro 5+ così come richiesto dallo scorso primo gennaio.

Questa moderna unità, denominata Revo D+, incorpora tecnologie avanzate migliorano la combustione e i gas di scarico, garantendo una maggiore efficienza e emissioni inquinanti molto più contenute.

Oltre ad un nuovo impianto d'iniezione elettronica Common Rail ad alta pressione (1.000 bar) che favorisce rendimento e pulizia dei gas di scarico, nel Revo D+ è presenta una innovativa Air Butterfly che migliora il riempimento dell'aria per ottimizzare la combustione.

A contenere le emissioni (che sono pari a 38 g/km) contribuiscono il sistema stop-start che spegne il motore nelle soste, e la rigenerazione DPF che ottimizza anche la durata del filtro antiparticolato.

In dettaglio il sistema di trattamento dei gas di scarico combina tre elementi in un unico elemento denominato EATS (Exhaust After Treatment System). Ci sono un catalizzatore ad ossidazione e un filtro antiparticolato Dpf (che cattura e riduce le particelle fini) con sistema di rigenerazione automatica che verifica il corretto funzionamento del filtro Dpf, informando il conducente tramite una spia sul cruscotto.

Infine l'impianto SCR che utilizza il sistema AdBlue (con serbatoio da 5 litri) e sensori avanzati per ridurre le emissioni di NOx, migliorando al contempo le prestazioni e rendendo il motore più silenzioso.

La nuova unità a gasolio di Ligier ha una cilindrata di 499,8 cc ed eroga 6 kW (cioè 21,7 Cv) e una coppia massima pari a 27 Nm tra 2000 e 2700 giri. Il costruttore francese indica un consumo Wltp di 3,0 litri per 100 km valore che assicura - grazie al serbatoio da 17 litri - un'autonomia massima di 550 km.

Revo D+, sottolinea la Casa francese, introduce nei sui quadricicli una guida fluida, piacevole e reattiva. Sono il risultato di un miglioramento del variatore (la molla della puleggia rielaborata aiuta a mantenere un regime motore ottimale) e l'adozione di un alternatore intelligente che rilascia un apporto di potenza durante l'accelerazione, la salita e l'avviamento a freddo.



