Gruppo Chery, sistema intelligente ora integrato con DeepSeek

DeepSeek al centro del modello intelligente di Chery. Il Gruppo cinese ha annunciato, infatti, che il suo sistema intelligente e il modello DeepSeek, azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale, si sono integrati con successo.

Questa collaborazione è incentrata sui sistemi intelligenti basati su grandi modelli (LLM). In particolare, Lion AI all'interno della Lion Intelligent Cabin di Chery, sfruttando le capacità di DeepSeek, consentirà di ottenere risposte più precise ai comandi vocali e applicazioni più intelligenti; inoltre, il robot Aimoga di Chery ha integrato il modello DeepSeek nella sua piattaforma cloud per robot, conferendo al robot la capacità di interagire in modo più personalizzato e flessibile.

Questa integrazione un passo avanti epocale nello sviluppo della tecnologia dei veicoli intelligenti di Chery, accelerando la sua marcia verso il primo livello di veicoli intelligenti.

Con l'integrazione del modello LLM di DeepSeek, la Lion Intelligent Cabin raggiungerà un livello di interazione intelligente ancora più avanzato. Grazie alla sua capacità cognitiva, DeepSeek è in grado di interpretare i comandi ambigui degli utenti con maggiore precisione e di attivare rapidamente le funzioni del veicolo.

Gli utenti possono impartire comandi vocali e il sistema li riconoscerà ed eseguirà con precisione, regolando facilmente la temperatura interna del veicolo, riproducendo musica o fornendo servizi di navigazione.Inoltre, grazie alla tecnologia DeepSeek integrata, la Lion Intelligent Cabin offrirà anche funzioni di servizio proattive, in grado di analizzare attivamente le potenziali esigenze dell'utente in base alle diverse situazioni sia all'interno che all'esterno del veicolo.

Ad esempio, quando un utente entra nel veicolo, il sistema lo riconoscerà e regolerà automaticamente il sedile in base alle sue abitudini quotidiane, riprodurrà la sua musica preferita e gli ricorderà gli appuntamenti importanti prima di arrivare a destinazione.

L'integrazione con DeepSeek migliorerà il livello di intelligenza della Lion Intelligent Cabin. La tecnologia di DeepSeek, leader nell'ambito degli LLM, conferirà alla Lion Intelligent Cabin una maggiore capacità di comprensione e generazione del linguaggio, rendendo la comunicazione tra assistente vocale e utente più naturale e senza soluzione di continuità. Chery prevede di applicare gradualmente la Lion Intelligent Cabin integrata con la tecnologia DeepSeek ad altri nuovi modelli.

Nel frattempo, sta esplorando ulteriori possibilità di applicazioni intelligenti, come il 'Metaverso In-Car' e l'assistenza alla guida intelligente. Attualmente, il robot Aimoga di Chery ha integrato i modelli open-source V3 e R1 di DeepSeek nella sua piattaforma cloud per robot, che interagirà con gli utenti come un grande modello di robot di nuova generazione, rendendo l'interazione più personalizzata e flessibile e offrendo agli utenti un'esperienza intelligente sempre nuova.

