La soluzione 'green' di Geely potrà essere ibrida a metanolo

Geely si appresta a intensificare la strategia commerciale per il suo brand Galaxy puntando su cinque nuovi modelli Nev (New energy vehicle) affiancati da inediti veicoli dotati del sistema Super Methenol Hybrid, una tecnologia propulsiva sviluppata da Geely che utilizza per il funzionamento una combinazione fra metanolo, elettricità e benzina.

Lo ha affermato Gan Jiayue, ceo di Geely, in occasione della Group Business Conference del 2025. Gan ha anche affermato che Geely Galaxy - la marca fondata nel 2023 - mira a raggiungere 1 milione di veicoli nelle vendite annuali quest'anno.

Nel corso dell'evento è stato sottolineato che il metanolo (noto anche come alcol metilico) è riconosciuto a livello mondiale come una fonte di energia pulita e rinnovabile e che può essere dunque una soluzione chiave per la transizione oltre l'era del petrolio e del gas.

La nuova tecnologia Super Methanol Hybrid di Geely consente una miscelazione flessibile di metanolo e benzina in un unico serbatoio di carburante. Grazie ad una tecnologia di avviamento a freddo il sistema di Geely supera la sfida dell'utilizzazione del metanolo a temperature fino a -40 °C.

Lo hanno dimostrato i 350 veicoli che Geely ha fornito agli organizzatori dei Giochi invernali asiatici tenutisi ad Harbin.

Una flotta di mezzi ibridi metanolo-idrogeno che hanno dato l'opportunità di mettere a disposizione soluzioni di mobilità sicure e a basse emissioni di carbonio Il motore ibrido a metanolo di Geely raggiunge una efficienza termica del 48,15% (oggi quelli a benzina arrivano mediamente al 40% e quelli diesel al 46%) offrendo agli utenti un'esperienza di guida rispettosa dell'ambiente ma anche conveniente e comoda dal punto di vista dei rifornimenti.



