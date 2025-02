Byd Gods's Eye, auto intelligente che non smette d'imparare

La cinese Byd ha annunciato che in un evento organizzato il prossimo 10 febbraio presso la sua sede centrale a Shenzhen svelerà la sua strategia nel campo dell'intelligenza artificiale e in particolare presenterà gli sviluppi del suo avanzato sistema di guida autonoma definito 'Gods's Eye'.

Annunciato nel luglio del 2024 al momento del debutto del suv Denza 7, questo sistema combina sofisticati elementi di hardware con un software capace di guidare l'auto senza necessità di precise mappe digitali, ma semplicemente guardando la strada e il traffico con un 'occhio' ben più efficace di quello umano.

Come spiega Byd, l'intelligenza integrata del veicolo sfrutta l'architettura Xuanji per rendere la guida (anche non autonoma) più sicura, efficiente e personalizzata. Il sistema connette in tempo reale i diversi moduli del veicolo per catturare ed elaborare i cambiamenti ambientali interni ed esterni in millisecondi.

Questi dati vengono incanalati in un 'cervello' centrale che gestisce i processi decisionale in tempi infinitamente inferiori a quelli del conducente, migliorando sicurezza e confort di guida. Inoltre, l'Integrated Vehicle Intelligence consente un'ampia personalizzazione, adattando l'esperienza di guida alle preferenze individuali.

L'annuncio del 10 febbraio dovrebbe riguardare - si legge sui media cinesi - l'intelligenza artificiale multimodale a doppio ciclo Xuanji Ai che è costruita su un'immensa base di dati e su una superiore potenza di calcolo, coprendo oltre 300 scenari di guida e permettendo soprattutto attraverso l'autoapprendimento la continua evoluzione dell'intelligenza del veicolo.

