Volvo rinnova la tecnologia a bordo dei nuovi modelli

In vista dell'introduzione del prossimo model year, i modelli XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, V90 e V90 Cross Country di Volvo saranno oggetto di alcuni aggiornamenti tecnologici. La casa svedese ha in programma l'introduzione della nuova generazione della user experience, con un look completamente nuovo.

È inoltre prevista l'introduzione della Snapdragon Cockpit Platform di Qualcomm Technologies, che determinerà un aumento significativo della velocità e della reattività del sistema di infotainment. Prevista anche l'estensione del sistema Plug & Charge ai modelli EX30, EX40 ed EC40 in Europa, per rendere ancora più agevole la ricarica presso le colonnine della rete pubblica.

La user experience di nuova generazione, denominata Volvo Car UX e già presente sui modelli EX30, EX90 e sulla nuova XC90, è stata concepita per offrire una modalità di interazione sicura e piacevole con lo schermo centrale del sistema di infotainment di bordo, più mirata e personalizzata rispetto a quella precedente e con l'aggiunta di diversi servizi Google integrati.

Le app e le funzioni utilizzate più di frequente, come le mappe, i contenuti multimediali e il telefono, sono collocate nella schermata iniziale per consentire un accesso più rapido.

Secondo una logica simile, la barra contestuale adatta gli elementi visualizzati in base alla situazione e mostra le app utilizzate più di recente.

Anche il display lato conducente, situato dietro il volante, è stato aggiornato e offre una visualizzazione della navigazione più grande e più nitida. A partire da quest'anno, tutti i modelli sopra citati saranno dotati della nuova Volvo Car UX, che sarà disponibile anche per milioni di Volvo con Google integrato in circolazione, grazie a un aggiornamento software in modalità over-the-air.

Più avanti nel corso del 2025, circa 2,5 milioni di clienti in tutto il mondo potranno beneficiare di un aggiornamento delle loro auto Volvo prodotte a partire dal 2020.

"Con l'introduzione della nostra Volvo Car UX di nuova generazione su tutta la nostra gamma - ha commentato Erik Severinson, chief product & strategy officer di Volvo Cars - intendiamo perseguire l'obiettivo di offrire in ogni modello Volvo, indipendentemente dalla piattaforma e dal sistema di propulsione, una user experience analoga, garantendo ai clienti una maggiore possibilità di scelta".

La Snapdragon Cockpit Platform di nuova generazione, dal canto suo, rende l'attuale sistema di infotainment di Volvo, basato su Google Android Auto, molto più veloce e reattivo. Il sistema di infotainment risulterà essere veloce più del doppio rispetto a quello attuale e dotato di una generazione grafica fino a 10 volte più rapida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA