Test del brake-by-wire Bosch fino al Circolo Polare Artico

Nel corso di un test drive particolare, della durata di sei giorni, un team di sviluppo Bosch ha percorso oltre 3.300 chilometri, attraversando differenti zone climatiche, per raggiungere il Circolo Polare Artico al fine di testare su strada pubbliche, per la prima volta, il nuovo sistema di frenata idraulica brake-by-wire con due attuatori idraulici del freno indipendenti: un attuatore del freno by-wire e un ESP, che sarà lanciato sul mercato in autunno.

Il dispositivo elimina completamente il collegamento meccanico tra il pedale del freno ed il sistema frenante, e sfrutta un segnale elettrico per recepire la richiesta di forza frenante che arriva dal guidatore.

Per questo sistema l'azienda ha già ricevuto ordini da diversi costruttori di veicoli; inoltre, prevede che entro il 2030 sarà utilizzato su oltre 5,5 milioni di veicoli in tutto il mondo.

Tra i vantaggi del nuovo brake-by-wire di Bosch c'è la possibilità di installare i componenti nel punto migliore in termini di sicurezza in caso di incidente; questo sistema, inoltre, elimina la necessità di realizzare varianti diverse per i veicoli con guida a destra e a sinistra, ed offre una corsa del pedale del freno significativamente più breve.

"L'intero team ha lavorato per questo evento con incredibile motivazione ed è molto orgoglioso di questo risultato - ha affermato Hagen Kuckert, responsabile del progetto per l'attuatore del freno by-wire presso Bosch ad Abstatt - il nostro sistema di frenata idraulica ha funzionato perfettamente durante il viaggio. Con il nostro primo test su lunga distanza, abbiamo dimostrato che possiamo portare un sistema brake-by-wire in modo sicuro e con successo dalla pista di prova alla strada".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA