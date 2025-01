Donut Lab al CES 2025, futuri motori elettrici a 'ciambella'

Una delle novità più interessanti dell'edizione 2025 del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas è un motore elettrico per veicoli 'a ciambella', che - non caso visto il nome - è stato presentato dalla startup Donut Lab. Si tratta di unità singole, cioè di cosiddetti motori ruota (che non sono una novità) ma che hanno una forma insolita, che aiutare a ridurre la massa, aumentare la coppia e migliorare le prestazioni complessive. Invece di un rotore compatto, nelle cinque famiglie di motori 'a ciambella' è un secondo anello che ruota all'interno dello statore.

Per Donut Lab questa è la soluzione migliore, non solo perché lò stesso disegno - variando le dimensioni - può essere adattato a un motore per droni fino a quelli per autocarri e supercar, ma perché la particolare conformazione aiuta a ridurre la massa, aumentare la coppia e migliorare le prestazioni complessive. I dati forniti dalla startup finlandese - nata da una costola del costruttore di moto elettriche Vierge - sono impressionanti: a Las Vegas sono esposte cinque varianti del motore ruota 'a ciambella' spaziando da un modello che pesa 21 kg e che fornire il corrispettivo di 201 Cv fino al top di gamma, un'unità elettrica da 40 kg che sviluppa ben 845 Cv con l'incredibile coppia di 4.300 Nm.

Quanto dichiarato da Donut Lab equivale a un rapporto potenza/peso di 15,75 kW/kg cosa che lo rendende il motore elettrico più denso di potenza al mondo e che teoricamente apre la strada a hypercar a batteria in grado di mettere a disposizione 3.000 Cv di potenza e oltre. Se questo approccio tecnologico venisse confermato non solo sul piano delle prestazioni ma anche dell'affidabilità e della 'fruibilità' di tali livelli di potenza e di coppia, Donut Lab potrebbe svolgere nei prossimi anni un ruolo di spicco. Questo in considerazione della previsione che il mercato globale dei trasporti elettrici possa crescere da 550 miliardi di dollari fino a 4,4 trilioni entro il 2032.

"Miriamo a stabilire un nuovo standard per quanto riguarda il trasporto elettrico - ha commentato Ville Piippo, co-fondatore e product director di Donut Lab - visto che la nostra piattaforma crea opportunità completamente nuove per quasi tutti i settori.

In futuro, coloro che utilizzeranno la nostra gamma di prodotti potranno selezionare i componenti desiderati da un catalogo e collegarli con connettori standard, dopodiché tutto sarà pronto.

Nessun compromesso, perché ogni componente è già al top come componente a sé stante".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA