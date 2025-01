BMW iDrive in anteprima mondiale al CES di Las Vegas 2025

L'esperienza di guida della prossima generazione dei modelli Bmw passa per il Bmw iDrive, il cui fulcro è rappresentato dal Panoramic Vision. Alla base di tutto c'è il nuovo Bmw Operating System X, che si basa su una piattaforma software Android Open Source Project e funge da centro intelligente per il nuovo concept di visualizzazione e comando.

"La tecnologia avanzata incontra una modalità d'uso altamente intuitiva: un quarto di secolo di lavoro pionieristico e di leadership tecnologica nei concept operativi è confluito nel nuovo Bmw Panoramic iDrive", ha dichiarato Frank Weber, membro del Consiglio di Amministrazione di Bmw AG, responsabile dello Sviluppo che ha poi proseguito dicendo:"Le basi sono fornite dal nuovo Bmw Operating System X. Con questo avanzamento stiamo dotando uno dei migliori e più completi sistemi di infotainment del mondo di capacità ancora maggiori, fissando ancora una volta lo standard del settore nell'interazione multimodale. A partire dal primo modello di serie Neue Klasse, previsto per la fine di quest'anno, il nuovo Bmw Panoramic iDrive diventerà parte integrante di tutti i futuri modelli Bmw".

Il nuovo Bmw iDrive combina quattro elementi che reinterpretano il l'approccio tradizionale del marchio tedesco: "mani sul volante, occhi sulla strada".

Il primo elemento è il Bmw Panoramic Vision, un head-up display nuovo sviluppato da Bmw per proiettare i contenuti sul parabrezza in modo tale da essere visibili a tutti i passeggeri.

A seguire, in opzione, sarà disponibile anche il Bmw 3D Head-Up Display, posizionato sopra il Bmw Panoramic Vision, che mostra ora le informazioni integrate sulla navigazione e la guida automatizzata direttamente nel campo visivo del guidatore.

Inoltre, il display centrale con tecnologia a retroilluminazione a matrice mostra una struttura aggiornata del menu con QuickSelect che garantisce un uso ottimale delle funzioni e dei contenuti tramite il tocco. I contenuti selezionati (widget) possono essere trasferiti al Bmw Panoramic Vision con un semplice swipe sul display centrale. È possibile configurare fino a sei widget, organizzabili liberamente nel Bmw Panoramic Vision.

Infine, quarto elemento, il nuovo volante multifunzione utilizza l'approccio "shy-tech", per cui i relativi pulsanti si illuminano per evidenziare le funzioni disponibili e forniscono un feedback tattile.



