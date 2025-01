Tata Elxsi con Qualcomm per la mobilità del futuro

Tata Elxsi ha annunciato l'intenzione di collaborare con Qualcomm Technologies per lavorare, attraverso la piattaforma automobilistica Snapdragon di Qualcomm, sui Software-defined Vehicle (SDV) dedicati alla mobilità di nuova generazione. Al CES di Las Vegas verranno effettuate dimostrazioni dal vivo delle varie soluzioni proposte; inoltre, Tata Elxsi ha affermato che svilupperà una piattaforma virtuale di unità di controllo elettronico (ECU) per case automobilistiche e fornitori di primo livello per veicoli passeggeri, commerciali e fuoristrada, sempre utilizzando la tecnologia Qualcomm. "Il nostro lavoro pianificato con Qualcomm Technologies - ha affermato Shaju S, vice presidente ed head of the transportation business unit di Tata Elxsi - riflette la leadership e gli investimenti di Tata Elxsi nelle tecnologie SDV e nel futuro dello sviluppo di software automobilistico cloud-native".

