Tuc.technology tra le eccellenze "Made in Italy" al Ces 2025

Tuc Srl, la deep tech italiana nota per la sua soluzione di "Usb della mobilità" rappresenterà l'Italia al Ces 2025 all'interno del padiglione Italia, promosso da Ice, l'agenzia che occupa della promozione all'estero e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Dopo aver completato e consolidato la soluzione Tuc.system nell'Automotive, Tuc supera i confini terrestri, dimostrando le sue funzionalità ai player della Space Economy, un settore in forte crescita in cui l'Italia gioca un ruolo di primo piano nello scenario internazionale.

Con 7 prototipi veicolari, 50 dispositivi e oltre 200 soluzioni tecnologiche sviluppate, Tuc realizza la sua visione della "Usb della Mobilità": ambienti intelligenti, modulari e human-centric, dove ogni spazio si adatta in modo sicuro e intuitivo alle esigenze reali degli utenti. Al Ces 2025, l'azienda svelerà in anteprima le sue soluzioni dedicate alla Space Economy e presenterà nuove applicazioni della modularità nel settore Aerospace.

Tra le soluzioni protagoniste, spazio per Aerospace con le applicazioni della sua tecnologia per la Space Economy: una soluzione tecnologica che ha già avuto i primi riscontri come dimostra la selezione di Tuc.technology tra i vincitori della "Smart Integration Satellite Capability" di Thales Alenia Space.

Riflettori puntati anche sulla Tuc.dashboard, una plancia completamente modulare, connessa e infinitamente configurabile, che integra dispositivi personali grazie alla tecnologia plug&play Tuc.tiny.

Le soluzioni e tecnologie lanciate in anteprima mondiale al Ces 2025 saranno disponibili presso l'Atelier Tecnologico Tuc.hub, dove la tecnologia brevettata di Tuc, riconosciuta in oltre 140 Paesi, trova la sua massima espressione. Questo spazio offrirà a clienti e partner l'opportunità di sperimentare dal vivo l'innovazione e la modularità che caratterizzano le soluzioni Tuc.technology.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA