L'umbra Art sarà al Ces 2025 con soluzioni di guida connessa

La perugina Art Advanced Solutions sarà presente alla prossima edizione del Ces di Las Vegas con una serie di interessanti soluzioni a tema guida connessa.

All'edizione 2025 dell'esposizione internazionale di elettronica, in programma dal 7 all'11 gennaio, Art mostrerà applicazioni dedicate alle due e alle quattro ruote, macchine agricole comprese. Tra le novità annunciate dall'azienda umbra c'è un nuovo software che permette di accelerare lo sviluppo dei sistemi di infotrattenimento di bordo delle autovetture. Si tratta dell'iSDK: compatibile con qualsiasi hardware, è stato progettato per personalizzare le interfacce UI/UX, migliorandone efficienza, sicurezza e sostenibilità.

In passerella anche V-Cockpit Tool: una piattaforma che consente la prototipazione rapida e la simulazione di scenari reali tramite realtà virtuale.

Nello stand dell'azienda italiana sarà esposto anche Art Motodemo Desktop, un dimostratore dedicato ai motociclisti, che offre un'esperienza di guida immersiva e personalizzabile.

"I visitatori - aggiungono dalla sede di Passignano sul Trasimeno - avranno l'opportunità di vivere un'esperienza immersiva, attraverso il nuovo dimostratore in scala 1:1 che riproduce fedelmente l'innovativa cockpit digitale di Art. I sistemi, completamente integrati, connessi e personalizzabili, progettati per migliorare l'esperienza di guida, incrementare l'efficienza del veicolo e garantire una connettività avanzata, incarnano la visione di Art per il futuro della mobilità e della tecnologia".



