CES: auto Continental che apre agli amici e respinge i ladri

Si chiama Intelligent Vehicle Experience Car il prototipo dimostrativo di automobile 'intelligente' con QI che la tedesca Continental presenterà ad inizio gennaio al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas.

Grazie a quello che l'azienda definisce 'un balzo tecnologico attraverso la fusione di intelligenza artificiale e tecnologia dei sensori' l'Intelligent Vehicle Experience Car di Continental mostrerà per la prima volta come sia possibile fondere capacità biometriche con l'interfaccia uomo-macchina.

Queste soluzioni, specifica l'azienda, potrebbero entrare in produzione in serie nei prossimi tre-cinque anni. Elemento centrale di questa dimostrazione al CES 2025, sarà la comunicazione esterna tra esseri umani e automobili, con un focus specifico sull'accesso intuitivo e senza contatto al veicolo tramite biometria.

Ciò significa che l'auto riconosce gli utenti ancora prima che salgano a bordo, interpretando le caratteristiche facciali e motorie e predisponendo azioni - come ad esempio aprire e avviare il veicolo o aprire in modo proattivo il portellone posteriore nel parcheggio del supermercato - senza alcun intervento dell'uomo. Ma l'Intelligent Vehicle Experience Car (l'elemento forse più importante) identifica anche i malitenzionati e le persone che non sono autorizzate a utilizzare il veicolo e che potrebbero avvicinarsi con intenti criminali.

In questo caso - visto che si tratta di automobile modellata e gestita dal software e che allo stesso tempo dialoga con la biometria - scatta l'azione protettiva: le portiere rimangono bloccate e viene attivato un avviso.

"La biometria apre orizzonti completamente nuovi per la mobilità di domani - spiega Claudio Longo, responsabile della ricerca e dell'ingegneria avanzata presso Continental - l'interazione tra esseri umani e macchine nei veicoli è fondamentale per un'esperienza utente positiva. In futuro, i veicoli interagiranno con i loro utenti anche prima che le portiere vengano aperte".



