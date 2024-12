Evento con magia al CES per presentare Bmw Panoramic iDrive

Come d'abitudine Bmw utilizzerà il Consumer Electron Show di Las Vegas per mostrare ciò che le nuove tecnologie possono fare e soprattutto innovare nel rapporto uomo-macchina e nel proiettare verso il futuro la user experience. Lo farà con il debutto della interfaccia Panoramic iDrive che sarà in dotazione alla Neue Klasse, la gamma 'rivoluzionaria' il cui lancio è previsto per la fine del 2025.

Con questa presentazione al CES 2025, Bmw non solo svelerà la tecnologia dei modelli di serie Neue Klasse, ma punta a stabilire anche ancora una volta gli standard per l'esperienza a bordo con un'attenzione chiara all'orientamento del conducente, alla sicurezza e alla personalizzazione.

Saranno presenti Frank Weber, chief development officer di Bmw AG, Adrian van Hooydonk, head of Bmw Group Design e Stephan Durach, head of UI/UX development. L'evento di presentazione di martedì 7 gennaio - in stile Las Vegas - sarà affidato al celebre comico statunitense Tim Meadows che, si legge nel comunicato, inviterà i presenti allo show dell'elettronica al Bmw Pavilion nel Silver Lot, per scoprire una ulteriore sorpresa, quella di sperimentare di persona il primo concetto di visualizzazione e funzionamento del Bmw Panoramic iDrive della Neue Klasse in un modo 'magico'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA