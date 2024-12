LG al CES 2025 con tecnologia AI In-Vehicle Experience

Prende il nome di AI In-Vehicle Experience la soluzione basata sull'Intelligenza Artificiale sviluppata per garantire un'esperienza di guida più sicura e confortevole, che LG Electronics presenterà in occasione del CES 2025 a Las Vegas.

La novità di casa LG è basata sulla tecnologia Vision AI che ottimizza le condizioni all'interno dell'abitacolo in base alle esigenze dei passeggeri. AI In-Vehicle Experience utilizza due sistemi principali per eseguire un'analisi dell'abitacolo e del conducente, ovvero il Driver Monitoring System e il Driver and Interior Monitoring System.

"Dotata di Affectionate Intelligence - Eun Seok-hyun, presidente di LG Vehicle Solution Company - la tecnologia empatica di LG, la nostra nuova e straordinaria soluzione di bordo offre ai produttori di auto ottime prestazioni in termini di qualità e flessibilità, garantendo al contempo a conducenti e passeggeri un'esperienza di guida più sicura e piacevole".

Entrambi i sistemi sono basati sulla tecnologia Vision AI e saranno presentati al CES attraverso simulazioni immersive e interattive, che offriranno ai visitatori un assaggio del futuro del mondo automotive. Queste simulazioni mostreranno come la tecnologia di LG è in grado di analizzare le condizioni di guida e lo stato del conducente in tempo reale.

La nuova soluzione di rilevamento di bordo basata sull'Intelligenza Artificiale si adatta intuitivamente alle preferenze e alle esigenze dei singoli utenti, offrendo servizi su misura come percorsi di guida personalizzati, aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni stradali e informazioni su infrastrutture e punti di interesse nelle vicinanze.

Il sistema DMS, poi, è in grado di monitorare la frequenza cardiaca e le espressioni facciali in tempo reale per identificare lo stato di salute fisica ed emotiva del conducente, allertando gli utenti sul loro livello di attenzione e sul loro stato di benessere generale.

