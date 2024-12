Hyundai e Google insieme per migliorare i software di bordo

Trovare soluzioni innovative e utili per la vita a bordo dell'automobile. Con questo scopo, Hyundai Motor Group ha scelto Google come partner e stanno lavorando per offrire ai clienti delle esperienze di navigazione e infotainment di nuova generazione.

La collaborazione permetterà di accedere alle informazioni di Google Maps Platform, relative a 250 milioni di luoghi in tutto il mondo, sui veicoli del Gruppo Hyundai (marchi Hyundai, Kia e Genesis), a partire dai modelli Kia commercializzati in Nord America.

"Hyundai sta sviluppando tecnologie nel campo dei SDV (Software Defined Vehicles) e della mobilità secondo valori che pongono il cliente al centro." ha dichiarato Chang Song, Presidente e Head di Hyundai Motor Group's Advanced Vehicle Platform (AVP) Division, proseguendo: "La nostra collaborazione con Google, che grazie alle sue mappe aiuta le persone a trovare informazioni utili in tutto il mondo, rappresenta un'opportunità per ampliare la nostra copertura tecnologica nel mercato della mobilità e offrire ancora di più ai nostri clienti".

Integrando l'API Places (Application Programming Interface) di Google Maps Platform, sui modelli del gruppo Coreano sarà possibile avere accesso a indicazioni di navigazione con maggior precisione, utilizzando le vaste informazioni di Google Maps sui luoghi, che includono dettagli aggiornati su orari di apertura, contatti, valutazioni e recensioni.

Il Gruppo adotterà inoltre il sistema operativo Android Automotive (AAOS) di Google per ampliare ulteriormente il proprio ecosistema software. Con questa iniziativa, Hyundai punta a ottenere un vantaggio innovativo nel campo della tecnologia SDV e a guidare il mercato della mobilità del futuro.





