Bosch, nuovo software per il monitoraggio degli pneumatici

Bosch sta lavorando insieme ad alcuni partner per implementare la gamma di soluzioni software con cui monitorare lo stato degli pneumatici che inserirà all'interno del suo servizio basato su dati dell'ecosistema Bosch Vehicle Motion Management.

Così, nell'ambito dei sistemi indiretti che non richiedono sensori aggiuntivi negli pneumatici, Bosch rafforza il suo rapporto di lunga data con il fornitore del settore automotive NIRA Dynamics.

Inoltre, mediante il servizio Data-based Tire Solutions sfrutta algoritmi che monitorano continuamente le condizioni degli pneumatici, per segnalare tempestivamente al guidatore la graduale perdita di pressione o l'allentamento dei bulloni delle ruote. Nello specifico, il software di Data-based Tire Solutions, tramite uno dei nuovi algoritmi, è in grado di rilevare anche piccole e graduali perdite di pressione degli pneumatici anche intorno al 5%, mentre un altro algoritmo segnala l'allentamento di una ruota non appena i bulloni perdono il serraggio di appena mezzo millimetro. L'utilizzo di sistemi che rilevano le condizioni degli pneumatici e avvertono tempestivamente il guidatore sono importanti per prevenire situazioni pericolose, visto che gli pneumatici sono essenziali per la sicurezza stradale, in quanto rappresentano il primo elemento di contatto tra il veicolo e la strada.

