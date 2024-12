Mercedes protegge dai furti d'auto con servizi hi-tech

Il mondo dell'auto si evolve e, di pari passo, cambiano, con l'incremento della tecnologia nelle vetture, i metodi utilizzati per i furti, per cui le case costruttrici stanno evolvendo i sistemi di sicurezza, come dimostra Mercedes-Benz, sempre all'avanguardia nella difesa dei propri modelli dai tentativi di furto. La rincorsa, da parte dei costruttori, allo sviluppo di accessori pensati per contrastare il fenomeno dei furti inizia nel 1896, ci ricorda Marc Langenbrinck presidente e ceo di Mercedes benz Italia, con la prima auto rubata, che era la vettura del presidente dell'Automobile Club de France. "In Italia nel 2023 i furti sono stati circa 100.000, il 5% in più rispetto al 2022 - afferma Langenbrinck - di cui solo 1.379 Mercedes".

Questo perché la casa della stella, oltre al connect package incluso per 3 anni su tutti i modelli, che offre fino a 40 digital extras come i servizi remoti, d'intrattenimento, di personalizzazione e sicurezza e servizi di navigazione per le auto elettriche, offre, sul fronte sicurezza, la Protezione vettura GUARD 360° plus con sistema di antifurto volumetrico e antisollevamento che si attiva dopo 3 secondi dopo la chiusura, con tanto di notifica in caso di furto. Inoltre, a partire dalla Classe C, attraverso la telecamera a 360°, una funzione consente all'auto di scattare 5 foto nel caso che la carrozzeria subisca urti. Così, il cliente può scaricarle. tramite app, e procedere ad un'eventuale denuncia. In caso di furto, poi, il sistema attiva la centrale operativa della Vodafone automotive per avvertire le forze dell'ordine.

Oltre a questi servizi, ci sono offerte assicurative con 3 livelli di copertura, Premium, Base, e Base Light. Tra questi, il piano Premium assicura il valore pari al nuovo per 12-24 mesi, mentre il Base un valore pari al nuovo per 12 mesi. La tecnologia Mercedes e i piani assicurativi sono estesi anche ai Van ed ai mezzi commerciali, che spesso trasportano merci che hanno un valore superiore anche di 10 volte a quello del veicolo stesso.

Questi deterrenti rappresentano un valido alleato per il cliente Mercedes che, come tutti gli altri automobilisti, può contare anche sull'azione incessante della Polizia Stradale, tanto che il 44% delle auto rubate viene recuperato.

"Per il 2024 il trend sarà simile a quello del 2023 e questo è positivo, perché il 2023 si mantiene a livello di dati pre-pandemici - spiega Deborha Montenero, direttore terza divisione servizio Polizia Stradale - inoltre, nel 2023 sono aumentati i rinvenimenti". Tra le varie regioni della penisola, la Campania è quella più bersagliata dai furti, seguita da Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia. "Oggi il ladro ha cognizioni di elettronica molto avanzate - ricorda la Dottoressa Montenero - e spesso si rubano auto con furto di segnale della chiave".

Per cui bisogna accertarsi che la vettura sia stata effettivamente chiusa prima di allontanarsi dal proprio veicolo, e poter contare su un sistema che sorveglia l'auto, come quello offerto da Mercedes, offre maggiore tranquillità.



