Mercedes introduce le note con IA per aumentare produttività

Grazie all'intelligenza artificiale è possibile aumentare la produttività di chi utilizza l'auto.

Mercedes forte di questo spunto propone le nuove note con IA sui suoi modelli Classe C, Classe E, CLE e GLC equipaggiati con sistema di infotaiment Mbux di terza generazione. Introdotto su 30 mercati europei, Italia inclusa, a partire dal 3 dicembre e a seguire nel resto del mondo, la nuova applicazione Mbux Notes, permette di prendere appunti in auto utilizzando, tra l'altro, la crittografia end-to-end tra l'auto e il back-end: le note vocali anonime vengono inviate al Mercedes-Benz Intelligent Cloud, dove vengono riepilogate e strutturate utilizzando l'intelligenza artificiale generativa GPT di Open AI.

Una volta che un utente, mentre guida o è fermo al parcheggio, ha terminato di dettare una nota, completa di sommario e articolazione strutturata, può chiedere a Mbux Notes di rileggere il riepilogo prima di condividerla tramite posta elettronica, con client come Gmail e Microsoft Outlook. Le note possono anche essere collegate a un elenco crescente di altre app per prendere appunti e per la produttività.

Per poter utilizzare Mbux Notes bisogna creare un account Mercedes me ID.

"Con l'introduzione della nuova app per prendere appunti abilitata al discorso - spiegano i tecnici tedeschi - Mercedes-Benz sta espandendo ulteriormente le sue capacità di intelligenza artificiale generativa per auto per elevare l'esperienza digitale sia per i conducenti che per i passeggeri.

L'app, sviluppata internamente, consente note vocali multilingue e a mani libere, dalle liste della spesa e gli ordini del giorno delle riunioni alla cattura e all'organizzazione di idee per un blog o un progetto di ristrutturazione".



