Nissan accelera su digitalizzazione con AI e Machine Learning

Nissan annuncia la nuova partnership strategica con Anaplan, fornitore di piattaforme con Artificial Intelligence e Machine Learning per la pianificazione e l'analisi degli scenari. L'intesa è volta a ottimizzare i processi e aumentare la competitività Nissan nella regione Amieo (Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania).

Si inizia con la digitalizzazione, entro giungo 2025, dell'intero processo di gestione dei veicoli, dalla pianificazione, alla produzione, alla gestione delle scorte presso i concessionari fino alle vendite ai clienti finali.

L'obiettivo è migliorare l'accuratezza dei dati e ottimizzare le operazioni commerciali, per rispondere al meglio e in tempi brevi alle tendenze del mercato.

In una seconda fase, le tecnologie avanzate di Artificial Intelligence e Machine Learning permetteranno a Nissan di anticipare i cambiamenti della domanda dei clienti, le fluttuazioni dei costi e le interruzioni della catena di fornitura, per prendere decisioni più rapide in tutte le fasi del processo.

Anaplan supporta le aziende a identificare sfide e opportunità, fornendo previsioni affidabili su domanda del mercato, produzione e scorte. La piattaforma sarà implementata in tutte le funzioni di Sales, Marketing, Supply Chain, Produzione, Logistica e Finanza di Nissan, integrandosi con i sistemi esistenti per garantire maggiori agilità e reattività in tutta la regione.

Nissan punta a diventare un'azienda completamente sostenibile, per rendere il mondo un luogo più pulito, sicuro ed inclusivo. La sostenibilità è al centro della visione a lungo termine di Nissan, Ambition 2030. Rispondendo alle esigenze ambientali, sociali e dei clienti, questa strategia mira a fornire modelli elettrificati e innovazione tecnologica nei mercati chiave a livello globale, potenziando la mobilità e oltre. Ambition 2030 contribuisce all'obiettivo di Nissan di essere carbon neutral in tutte le sue operazioni e nel ciclo di vita dei suoi prodotti entro il 2050.



