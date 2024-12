LG e Ambarella insieme per la sicurezza dei veicoli

L'intelligenza artificiale al servizio della sicurezza stradale. Il nuovo progetto firmato LG e Ambarella si pone come soluzione per migliorare la sicurezza dei veicoli.

Il sistema verrà presentato ufficialmente CES di Las Vegas, in programma dal 9 al 12 gennaio 2025, con una demo che metterà in risalto la capacità del sistema di sfruttare le potenzialità dell'AI per di migliorare la sicurezza dei veicoli e per offrire ai produttori di automobili nuove soluzioni in linea con gli standard del New Car Assessment Program (NCAP) e del General Safety Regulation (GSR).

"La collaborazione con Ambarella rappresenta un importante passo avanti nell'uso dell'Intelligenza Artificiale per migliorare la sicurezza dei veicoli", ha dichiarato Eun Seok-hyun, Presidente di LG Vehicle Solution Company, proseguendo:"Combinando l'esperienza di LG nelle soluzioni di monitoraggio dell'abitacolo con il processore dotato di IA di Ambarella, stiamo definendo un nuovo standard per le soluzioni di bordo per veicoli e dando un contributo attivo alla sicurezza stradale".

Le due realtà hanno collaborato per integrare il system-on-chip (SoC) CV25 dotato di Intelligenza Artificiale (IA) firmato Ambarella all'interno del Driver Monitoring System (DMS) proprietario di LG, che consente un doppio vantaggio: da un lato, di ottenere un'analisi in tempo reale di video dettagliati e in alta risoluzione registrati dalle telecamere di bordo e, dall'altro lato, permette agli OEM (Original Equipment Manufacturer) del settore automobilistico di realizzare veicoli sempre più sicuri.

Inoltre, grazie alla presenza di LG VisionWare, elemento chiave del portfolio di software per la mobilità AlphaWare, il nuovo DMS è in grado di rilevare con precisione anche i minimi movimenti determinando se il conducente è distratto o assonnato.

