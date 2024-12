E' rivoluzione 'termica' con il turbo 1.5 M 252 di Mercedes

Ancora una volta la Stella a Tre Punte dimostra la sua storica capacità di innovare e di far avanzare la tecnologia automobilistica. E' il caso del nuovo motore ibrido 1,5 litri M 252 - che debutterà nella imminente nuova generazione della CLA - e che proporrà valori di consumo, e quindi di emissioni di CO2, paragonabili a quelli di un motore Diesel.

Questo propulsore con processo di combustione Miller, che ritroveremo anche nelle future compatte di Mercedes, fa parte della serie dei nuovi motori modulari Family of Modular Engines (Fame) che comprende anche il 2,0 litri M 254 e il 3,0 litri M 256. Grazie alle sue caratteristiche ed al livello di rendimento, il motore M 252 è il 'cuore' perfetto per il rivoluzionario sistema ibrido 48 Volt di Mercedes, che potrà viaggiare in modalità puramente elettrica sia nell'uso cittadino che in autostrada (fino a 100 km/h in modalità coasting cioè in veleggio a motore termico spento) recuperare recuperando fino a 25 kW di energia in tutte le otto marce.

Totalmente ed esclusivamente sviluppato in Germania da Mercedes il motore M 252 sarà prodotto in Cina (in una fabbrica che è in fase di completamento) dal partner Geely che è responsabile esclusivamente per l'approvvigionamento dei componenti e per la produzione, sotto la supervisione degli esperti Mercedes.

Come parte del programma per il futuro sviluppo della Stella a Tre Punte in Cina è previsto che il propulsore destinato alle vetture che saranno vendute in quel mercato, il motore sara' prodotto in una seconda fabbrica del nostro partner BAIC.

Tra gli elementi di superiorità di questo piccolo ma potente propulsore vanno segnalati il nuovo cambio elettrificata a doppia frizione a otto rapporti con motore elettrico integrato 8F eDCT - soluzione sviluppata dagli ingegneri Mercedes in Germania nel rispetto dei rigorosi standard di qualità del marchio - e il nuovo pacco batteria agli ioni di litio a 48 Volt con 1,3 kWh di contenuto energetico.

L'insieme di motore, inverter e trasmissione forma un'unità altamente integrata mentre il cosiddetto 'flat pack' della batteria integra a sua volta il convertitore CC/CC così da consentire ai progettisti di disegnare un layout dei veicolo più che favorevole.

Nell'unità M 252 di Mercedes il motore elettrico fornisce un supporto intelligente nel range delle basse velocità con una gestione 100% a batteria ad andatura costante. E' dunque una modalità operativa che può eliminare da sola i funzionamenti inefficienti dal punto di vista energetico. Inoltre, l'unità termica M 252 può essere avviato tramite il solo motore elettrico cosa che ha eliminato la necessità di un motorino di avviamento a pignone convenzionale. La funzione start-stop rende l'avviamento del motore quasi impercettibile per il conducente.

Grazie al cambio 8F eDCT il sistema meccanico della trasmissione è controllato elettroidraulicamente, con un motore elettrico che aziona entrambe le linee della doppia frizione. E la propulsione viene collegata e scollegata con l'ausilio di due frizioni di trasmissione e una frizione di separazione. Il quattro cilindri Mercedes M 252 ha caratteristiche comuni con la famiglia FAME. Tra queste il basamento interamente in alluminio con tecnologia Nanoslide, cioè un processo di spruzzatura ad arco che - dopo la lavorazione finale - crea uno strato di ferro nanocristallino con una superficie liscia come uno specchio con pori fini. Una caratteristica questa che riduce notevolmente l'attrito e l'usura tra il gruppo pistone e le canne del cilindro.



