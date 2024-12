Ampere e STMicroelectronics, c'è accordo strategico per il 2026

Ampere, azienda del gruppo Renault specializzata nei veicoli elettrici intelligenti, e STMicroelectronics (NYSE: STM), leader mondiale dei semiconduttori con clienti che coprono tutta la gamma delle applicazioni elettroniche, annunciano in data odierna la prossima fase della loro collaborazione strategica che inizierà nel 2026.

L'accordo pluriennale tra STMicroelectronics ed il gruppo Renault riguarda la fornitura di moduli di potenza al carburo di silicio (SiC) nell'ambito della collaborazione sui sistemi di potenza dell'inverter di cui saranno dotati i motori elettrici di Ampere.

Basandosi sulle competenze di Ampere nelle tecnologie dei veicoli elettrici e sull'esperienza di STMicroelectronics nell'elettronica di potenza avanzata, i partner hanno collaborato per creare un modulo di potenza, componente chiave del sistema di potenza che consente di ottimizzare l'efficienza e la competitività dei motori elettrici.

"Quest'accordo è il risultato di un intenso lavoro con STMicroelectronics. Collaborando a monte, siamo riusciti ad ottimizzare e garantire la fornitura di componenti chiave per i motori elettrici per ottenere veicoli ad alte prestazioni - ha precisato Philippe Brunet - direttore Ingegneria Veicoli Elettrici e Meccanica di Ampere, sottolineando che l'intesa rientra perfettamente nella strategia di Ampere che consiste nel controllare tutta la catena del valore dell'elettronica di potenza dei motori elettrici. Potendo contare sulle competenze di STMicroelectronics sui moduli di potenza, potremo offrire veicoli con una maggiore autonomia e tempi di ricarica ottimizzati".

STMicroelectronics e Ampere hanno collaborato ad un sistema di potenza destinato ad alimentare la nuova generazione di motori elettrici di Ampere. Progettato per un rapporto prestazioni e dimensioni ottimale, il sistema di potenza sarà utilizzato per tutta la gamma di veicoli elettrici di Ampere. Doterà i veicoli di batterie da 400 volt e i veicoli elettrici del segmento C di batterie da 800 volt, consentendo una maggiore autonomia e una ricarica più rapida. L'architettura da 800 volt è di fondamentale importanza per ricaricare la batteria dal 10 all'80% in 15 minuti o anche meno. Quest'accordo rientra nella strategia di Ampere che mira a controllare tutta la catena del valore dei veicoli elettrici, in particolare lavorando a monte con i partner e garantendo una maggiore efficienza in ogni fase di sviluppo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA