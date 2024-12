Renault, nuovo software center di Ampere vicino Nizza

Ampere, azienda europea specializzata nei veicoli elettrici intelligenti, ha inaugurato un nuovo Software Center europeo con sede nel parco tecnologico di Sophia Antipolis, vicino a Nizza.

Ampere ha investito in questo sito per offrire ai team responsabili del software automobilistico gli strumenti per accelerare lo sviluppo del Software Defined Vehicle (SDV) ed essere all'avanguardia a livello di ricerca. Il nuovo Software Center di Ampere ha sede presso il parco tecnologico europeo di Sophia Antipolis in un'area con una superficie di oltre 4.600 metri quadrati. Dispone di 800 metri quadrati di laboratori di ricerca software e di 2.200 m2 di superfici dedicate alle attività terziarie, per una capienza di 340 residenti.Con circa 200 ingegneri esperti, in questo sito Ampere può contare su solide competenze a livello di sviluppo software: Intelligenza Artificiale, connettività, funzionalità Over The Air, dispositivi di assistenza alla guida, cybersecurity e safety, architettura, convalida e integrazione software. I team svolgono il lavoro quotidiano con partner chiave del mondo della tecnologia, come Google e Qualcomm, ma anche istituti di ricerca, start-up e università. L'edificio, interamente concepito fin dalla fase progettuale per le attività di sviluppo software degli equipaggiamenti di bordo dei veicoli, migliora l'eccellenza operativa offrendo condizioni di lavoro ottimizzate ai dipendenti di Ampere.

La diversità dei nuovi spazi consente maggiore flessibilità e migliora l'efficienza collettiva e l'innovazione.Il sito vanta 214 uffici per attività terziarie (dotati di schermi curvi da 49"), 70 banchi di prova di laboratorio ed un laboratorio per test automobilistici. Gli spazi, molto aperti e luminosi, consentono di rafforzare le sinergie e di collaborare (Factory) promuovendo gli scambi e la pratica di rituali agiliAmpere ha posto al centro della sua strategia il software che, nel 2030, dovrebbe rappresentare il 40% del costo delle auto. Per sviluppare i veicoli elettrici connessi e intelligenti, Ampere può contare su 1.800 ingegneri software, integrati nell'azienda dopo l'acquisizione dei team Intel nel 2017, che rappresentano il 50% della forza ingegneristica di Ampere.

Le loro competenze ed esperienze sono una risorsa fondamentale per Ampere per proporre, dal 2026, il primo Software Defined Vehicle europeo.



