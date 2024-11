Opel migliora la vita a bordo con ChatGPT

Opel sta lavorando per implementare ChatGPT, che offre su molti dei modelli della gamma attuale, tra cui il nuovo Mokka, per migliorare la qualità della vita a bordo durante i viaggi.

La casa del fulmine è impegnata nel fornire agli occupanti delle sue vetture un'ampia gamma di informazioni relative a differenti argomenti, tra cui scienza, biologia, nutrizione, cultura pop, musica ed altri ancora. Ma non è tutto, perché ChatGPT è persino in grado di creare un quiz per intrattenere gli occupanti di tutte le età, in modo da rendere più piacevole la permanenza in auto nel traffico dell'ora di punta o nei percorsi più lunghi affrontati con la famiglia al completo.

Per comprendere le potenzialità di ChatGPT è sufficiente andare alla ricerca di un ristorante in una città sconosciuta: in questo caso l'intelligenza artificiale fornirà suggerimenti in base alle preferenze personali offrendo, nel contempo, dei percorsi per raggiungere la destinazione scelta. Inoltre, quando si ascolta la radio, riesce anche a svelare l'identità dell'artista che sta cantando una determinata canzone, e può anche rispondere a domande sui film per indicare gli attori che vi hanno recitato.

