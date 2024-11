A Bosch il premio Most Innovative Product in Motorsport

Il sistema di frenata elettrica con comando al volante di Bosch Motorsport ha ricevuto il premio Don Burgoon Most Innovative Product in Motorsport of the Year, un riconoscimento attribuito dal 2005 alle soluzioni più tecnologiche avanzate nel settore degli sport motoristici.

Il riconoscimento è stato assegnato nel corso del World Motorsport Symposium, svoltosi il 26 novembre a Londra. E' un evento di due giorni che riunisce vari attori internazionali del settore degli sport motoristici e dell'ingegneria automobilistica per approfondire il tema di un futuro del racing plasmato dalla tecnologia.

"Sono felice che la nostra soluzione di frenata elettrica con comando al volante - ha spiegato Ingo Mauel, responsabile di Bosch Motorsport - abbia colpito la giuria del World Motorsport Symposium".

"I componenti e i sistemi Bosch per il motorsport non si limitano ad aiutare innumerevoli team racing nel mondo a vincere le competizioni. Sono anche pensati per fornire livelli di sicurezza elevati e maggiore sostenibilità".

Bosch Motorsport ha sviluppato il sistema di frenata elettrica con comando al volante appositamente per il pilota canadese Robert Wickens. In seguito a un incidente avvenuto nel 2018, Wickens ha perso l'uso delle gambe e ora, nella sua auto da corsa, utilizza comandi al volante per accelerare e frenare, anziché usare i pedali.

Per la riprogettazione del sistema di frenata al volante di Wickens, Bosch Motorsport ha utilizzato il modulo del sistema di franata elettrica (EBS) già collaudato nella classe Le Mans Daytona Hybrid (LMDh), con la sua piattaforma di comandi e il suo display, per fornire una soluzione più solida.

La tecnologia aggiunta consente a Wickens di avere esattamente ciò che gli serve per ottenere un controllo sensibile dei freni e tempi di reazione rapidi in frenata. La diagnostica integrata assicura il controllo funzionale semplice e affidabile del sistema.



