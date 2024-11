Pneumatici Prometeon Serie 02 Rally, perfetti per la Dakar

Il pneumatico Prometeon S02 Rally che verrà utilizzato sul truck del team Italtrans al Rally Dakar 2025 fa parte della Serie 02, la nuova generazione di pneumatici Prometeon Engineered, per applicazioni a lungo raggio, regionali, urbane e di cantiere.

In questa versione da gara sfrutta lo stesso pacchetto tecnologico, ma sviluppato espressamente per le competizioni. È pensato per offrire una grande integrità strutturale nell'utilizzo off-road più estremo.

Rispetto a quello con cui il Team Italtrans ha gareggiato durante la scorsa edizione del Rally Dakar 2024, il Prometeon S02 Rally è stato ulteriormente ottimizzato per renderlo ancora più performante.

I fianchi sono stati rinforzati per resistere alle forze di impatto più elevate, ai sassi appuntiti e alle superfici abrasive tipiche degli ambienti da rally. Il battistrada è stato progettato con lo specifico focus dell'impiego sui terreni variabili e imprevedibili delle corse rally, il tutto per offrire - afferma Prometeon - "un'eccezionale trazione su ghiaia, fango e asfalto".

In particolare la mescola battistrada è stata formulata per garantire la massima trazione all'interno di una vasta gamma di temperature e superfici. Si tratta - specifica l'azienda - di un composto che offre una presa costante, essenziale per le esigenze di resistenza delle competizioni rally.

La struttura rinforzata del pneumatico S02 Rally è progettata per offrire una stabilità superiore ad alte velocità, resistendo alla deformazione durante i salti e su superfici irregolari.

Infine, la struttura rinforzata del tallone, costruita per resistere alle forze laterali estreme e alle accelerazioni intense delle corse rally, assicura un montaggio fermo e sicuro sulla cerchio ruota, riducendo il rischio di slittamento del tallone o di sgonfiamento durante fasi di guida molto aggressive.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA