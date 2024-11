Da Talent e Changan batterie stato solido senza separatori

Durante una conferenza stampa congiunta che si è svolta a Chongqing Talent New Energy e Changan Automobile hanno presentato l'innovativa tecnologia delle batterie al litio allo stato solido senza separatori che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2027.

Talent New Energy ha spiegato di essere partita da un concetto di produzione con riduzione dei materiali - mirato a semplificare la costruzione delle batterie - per arrivare invece ad una nuova tipologia di celle in cui il disegno senza separatori di integra uno strato di elettrolita solido composito altamente denso sulla superficie dell'elettrodo.

Questo strato non combustibile, spiega Talent New Energy, migliora la conduttività agli ioni di litio, offrendo al contempo elevati livelli di resistenza al calore e di resistenza meccanica, prevenendo efficacemente problemi di sicurezza come la fuga termica e la formazione di dendriti di litio.

La road map di questa rivoluzionaria tipologie prevede in una prima fase l'eliminazione del separatore e dell'elettrolita parziale, per produrre batterie allo stato semi-solido.

Proprio questo progetto - è stato detto nella conferenza stampa - porterà al primo dei prodotti Talent New Energy a entrare in produzione per passare poi sui veicoli.

Una seconda tappa evolutiva prevede la rimozione completa dell'elettrolita, per arrivare a batteria allo stato solido adatta a settori specializzati, come le applicazioni a bassa tensione.

Successivamente lo sviluppo studiato da Talent New Energy prevede la rimozione dell'anodo, lasciando così nella batteria solo materiali attivi che producono energia. Lo strato di elettrolita solido composito altamente denso sulla superficie dell'elettrodo - è stato ribadito - soddisferà le esigenze di sicurezza e prestazioni dei veicoli elettrici.



