Ampere e Actia, team dedicato alla gestione software in Tunisia

Ampere annuncia che proseguirà la collaborazione con Actia sui sistemi di bordo per i veicoli.

Questa nuova fase fa seguito all'accordo di condivisione delle competenze software firmato con Actia nel primo semestre 2024.

In particolare, questa collaborazione prevede l'integrazione, da parte di Ampere, di un team dedicato di riconosciuta competenza tecnologica, sviluppato da Actia in Tunisia.

L'acquisizione consentirà ad Ampere di accelerare lo sviluppo delle attività software sul Software Defined Vehicle. In particolare, il team sarà responsabile dello sviluppo, dell'architettura e della tecnologia della diagnostica software.





