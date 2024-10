Volvo EX90 tra le Migliori Invenzioni del 2024 per il Time

Tra le 200 innovazioni che, secondo il Time, stanno cambiando la vita di tutti noi c'è anche una novità targata Volvo. Nell'elenco di quest'anno, la rivista ha inserito tra i vincitori della categoria Automotive il sistema di comprensione del conducente fornito di serie sulla nuova ammiraglia completamente elettrica del marchio svedese.

Il sistema di comprensione del conducente della EX90 è una nuova funzione di sicurezza che utilizza una tecnologia di rilevamento in tempo reale per capire se il conducente è in stato di alterazione, stanco o distratto, così che i sistemi dell'auto possano intervenire a supporto, se necessario.

In alcuni casi, l'EX90 allerta il conducente in maniera soft, per poi passare a notifiche più consistenti se il segnale iniziale non sortisce l'effetto desiderato. Nel caso in cui si verifichi un imprevisto, per esempio se il conducente si addormenta di colpo, l'EX90 è in grado di fermarsi in tutta sicurezza e di allertare gli altri utenti della strada attivando le luci di emergenza.

"L'EX90 è stata progettata per essere la Volvo più sicura che abbiamo mai prodotto - ha dichiarato il ceo, Jim Rowan- A nome di tutti i dipendenti di Volvo Cars, sono davvero contento che Time riconosca il nostro ruolo di leader nel campo della sicurezza automobilistica".



