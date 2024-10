Motore Hurricane 6 cilindri biturbo, è perfetto per gli Usa

Anche se l'elettricità è la fonte energetica della maggior parte dei vincitori di quest'anno nella Top Ten dei migliori motori e sistemi di propulsione al mondo - nella classifica tradizionalmente compilata dall'autorevole magazine Usa WardsAuto - la presenza del 6 cilindri 3.0L biturbo Hurricane High Output di Stellantis ricorda, si legge nel rapporto, di "non sottovalutare come soluzione propulsiva la combustione interna tradizionale".

È la seconda volta che Wards premia l'Hurricane I-6, un motore applicato per la prima volta nel recente pick-up Ram 1500. Stellantis ricorda, al riguardo, che il nuovo Hurricane - che sviluppa 540 Cv e 706 Nm - è il 6 cilindri più potente nel segmento dei pick-up leggeri, con emissioni inferiori rispetto ai motori V8 aspirati e V6 high output della concorrenza.

Il cuore dell'Hurricane High Output 6 cilindri in linea è un blocco in alluminio pressofuso con una coppa dell'olio strutturale in lega di alluminio. Il motore utilizza supporti principali in acciaio imbullonati trasversalmente per fissare il robusto albero motore in acciaio forgiato e bielle in acciaio forgiato tanto che il motore, secondo il costruttore, è il più robusto mai installato in un Ram.

Le emissioni e le prestazioni dell'Hurricane High Output sono state con tecnologie tra cui due turbocompressori a bassa inerzia e alta portata (alimentano tre cilindri ciascuno per una rapida risposta dell'acceleratore) che forniscono una spinta massima di 1,8 bar.

Ma anche il rivestimento al plasma delle canne dei cilindri con superficie di usura ultrasottile e a basso attrito. Con l'iniezione diretta ad alta pressione (350 bar) e con un intercooler acqua-aria con circuito di raffreddamento dedicato Sfruttando una trasmissione automatica a 8 velocità, il Ram 1500 con il V6 Hurricane High Output passa da 0 a 100 in 4,6 secondi e copre la classica distanza delle gare di accelerazione Usa sul quarto di miglio in 13,1 secondi con una velocità di uscita di 169 km/h. La velocità massima è di 118 mph (190 km/h).

"Bel lavoro nel complesso - ha dichiarato il giudice del premio Dave Zoia - Il turbo eroga potenza in modo fluido e lineare, senza grandi spazi vuoti o punti deboli".

Nel corso dei test di Words il nuovo Hurricane ha ottenuto un consumo di 11,8 litri/100 km migliore rispetto alla valutazione EPA di 13,8 litri. "Al minimo è davvero silenzioso nonostante l'enorme potenza disponibile - ha osservato il giudice Christie Schweinsberg - ed è sicuramente più silenzioso di qualsiasi V8 che abbia mai provato". E le fa eco il giudice Bob Gritzinger sostenendo che "questo motore dovrebbe convincere anche il sostenitore più accanito dei V8 Hemi a passare alla famiglia dei 6 cilindri".



