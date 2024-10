Pirelli, contatti in corso con le case auto sul pneumatico smart

Pirelli accelera sul pneumatico intelligente. L'accordo tra Pirelli e Bosch, firmato a settembre, per lo sviluppo tecnologico dei pneumatici intelligenti porta a "progetti molto concreti, è un programma di sviluppo, non è più ricerca, la tecnologia esiste, è matura, adesso si tratta, grazie a questa alleanza, di portarla in produzione con le case auto". Lo spiega l'ad di Pirelli Andrea Casaluci a margine del Forum Quattroruote Next dedicato all'innovazione e al futuro dell'auto.

"Abbiamo in corso molti colloqui: trasformare il pneumatico in un prodotto digitale in grado di dialogare con il veicolo, è una sfida enorme, ci lavoriamo da quasi 20 anni, però questo è il momento ideale per accelerarne l'introduzione di mercato, perché c'è ricettività, le case auto vedono i vantaggi, l'alleanza con Bosch aiuta a essere più vicini ai sistemi di controllo automatico del veicolo e quindi siamo molto fiduciosi che riusciremo a vincere la sfida della digitalizzazione anche del pneumatico" aggiunge Casaluci.

Dopo Bosch non è escluso che il sistema delle alleanze si allarghi. "Pirelli ha una tradizione industriale legata alla manifattura, alla chimica, alla gomma e quindi entrando nel mondo dei software, della digitalizzazione, della telematica, anche noi abbiamo un percorso di apprendimento, per accelerare l'introduzione passiamo da alleanze fondamentali. Quella con Bosch è importantissima perché ci porta al dialogo diretto con il veicolo, non ne escludiamo altre, non ne abbiamo a breve all'orizzonte, ma non ne escludiamo altre perché per noi la sfida della connettività e portare il pneumatico a dialogare, diventare un protagonista nella dinamica del veicolo, la riteniamo una sfida strategica fondamentale e quindi la vinceremo con qualche alleato nel più breve tempo possibile".





