Piattaforma True Dragon, evoluzione plug-in firmata Gm Saic

Si chiama True Dragon ed è la nuova piattaforma peri veicoli elettrici ibridi plug-in che la jv cinese tra General Motors e Saic hanno presentato ufficialmente per portare un importante pacchetto di innovazioni nello sviluppo dei modelli dei brand.

True Dragon (Zhenlong in cinese pinyin) introduce d esempio un innovativo layout a doppio motore con configurazioni serie e parallela che permette un'elevata densità di potenza (3,35 kW/kg) e che riduce al minimo gli sprechi di energia al minimo e per il trascinamento, così da stabilre un nuovo punto di riferimento nei Phev in termini di efficienza.

Al centro del sistema c'è il motore ibrido Ecotec turbo benzina da 1,5 litri di Saic-GM, evoluto in otto generazioni.

L'impiego di tecnologie efficienti come il ciclo Miller, alti rapporti di compressione e condotti di aspirazione ad alta turbolenza, questa unità offre ora miglioramenti nei consumi dell'11%. Ma offre al contempo 180 Cv e fino a 88 kW/litro di densità di potenza.

Basata sull'esperienza maturata negli Stati Uniti con la piattaforma Ultium di General Motors, True Dragon utilizzata un sistema di batterie aderisce agli stessi rigorosi standard di sviluppo dell'architettura di GM. E' il caso di celle appositamente progettate con tecnologia avanzata di rivestimento in carbonio. Questo design supporta una ricarica rapida durante tutto il ciclo di vita del veicolo senza placcatura in litio, migliorando sia la durata che la sicurezza.

Dotato della tecnologia proprietaria di Saic-GM per la gestione termica di precisione CoolGrid il motore elettrico di True Dragon raggiunge una densità di coppia superiore a 14,4 Nm/kg e una densità di potenza superiore a 7,8 kW/kg, valori che superano le medie del settore del 30%.

Il particolare design del motore, che utilizza lamiere di acciaio al silicio ultrasottili e a bassa perdita, consente anche un tasso di efficienza di picco del 97,8%.

Nel sistema True Dragon è presente un modulo elettronico insulated-gate bipolar transistor (Igbt) raffreddato ad acqua a doppia faccia per massimizzare l'efficienza termica. Il risultato è una densità di potenza per gli inverter Phev di 40 kW/L per gli con un'efficienza di picco che raggiunge il 98,7%.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA