Lamborghini Temerario, nuovo telaio per gestirne la potenza

La Lamborghini Temerario, erede della Huracán, ha completato il processo di elettrificazione della gamma proposta dalla casa del toro, ed il powertrain ibrido sfrutta un inedito motore V8 biturbo accoppiato a 3 propulsori elettrici, in luogo del V10 aspirato, portando la potenza a 920 CV rispetto ai 640 CV del modello uscente.

Il nuovo progetto, però, punta anche su un telaio spaceframe multi-tecnologico con un numero di componenti strutturali diminuito del 50%, a cui corrisponde una riduzione dell'80% di saldature con apporto termico. La struttura in questione presenta un incremento della rigidezza torsionale del 25% per enfatizzare la dinamica di guida della vettura.

Una sportiva capace di toccare una velocità massima superiore ai 340 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi, con il suo V8 sovralimentato che gira fino a 10.000 giri.

