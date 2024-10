Da Bosch più efficienza nella mobilità con servizi su cloud

La tedesca Bosch ha presentato una nuova serie di servizi basati sul cosiddetto cloud che permette di ottimizzare le prestazioni dei veicoli e aumentarne sicurezza e redditività, soprattutto in campo commerciale.

Si tratta, per esempio, di soluzioni come la valutazione dello stato del veicolo, legata anche alla diagnostica predittiva che permette di anticipare il guasto di singole componenti, eliminando i costi legati al fermo mezzo.

"Con software e servizi personalizzati - sottolineano dalla Germania -, Bosch supporta i fornitori di servizi di mobilità e logistica nel loro lavoro quotidiano, contribuendo a ottimizzare le prestazioni delle flotte e aumentarne sicurezza e redditività in maniera sostenibile. Integrando la flotta con i dati nel cloud, infatti, è possibile eseguire un monitoraggio e una pianificazione efficienti".

Nel dettaglio delle novità per le flotte, RideCare permette di rilevare in tempo reale eventuali danni alla carrozzeria del veicolo, il fumo all'interno dell'abitacolo e le manovre rischiose compiute dal conducente, grazie all'analisi tramite cloud dei dati rilevati da una scatola di sensori, sistemati a bordo.

Wrong-way driver warning, invece, è una soluzione che avverte il guidatore con un'indicazione nel cruscotto quando procede nel senso di marcia sbagliato ma al contempo, sempre tramite la "nuvola", avvisa del pericolo tutti gli altri utenti della strada che si trovano nelle vicinanze del mezzo.

Vehicle Health Services, invece, registra i codici di errore standardizzati e specifici del produttore, nonché le notifiche nel veicolo e li valuta nel cloud. "Eventuali problemi imminenti vengono riconosciuti tempestivamente - chiariscono dalla Bosch - e presentati in modo chiaro, suggerendo risposte immediate come la manutenzione. In questo modo si riduce notevolmente il numero di guasti imprevisti, facilitando la pianificazione da parte degli operatori".

Diagnostica basata su cloud, Diagnostica predittiva, Automotive Connectivity Hub, Battery in the Cloud e Usage Certificate To Go gli altri nuovi servizi proposti dal gruppo tedesco.

In particolare, Usage Certificate To Go permette di caricare i dati della batteria nel cloud: questi vengono elaborati per valutare lo stato di salute degli accumulatori. "Il 'certificato d'uso' non falsificabile documenta la condizione delle batterie per tutta la loro vita utile, fornendo quindi un'immagine più precisa del valore residuo delle stesse nel momento in cui si dovesse vendere l'auto".



