Sospensioni della W1: collaborazione McLaren Divergent

La recente hypercar McLaren W1, innovativa erede di due delle più grandi supercar di sempre, la McLaren F1 e la P1, è la prima auto della Casa di Woking in cui l'eccellenza del sistema delle sospensioni è frutto della collaborazione fra McLaren e la statunitense Divergent.

Nella W1 le sospensioni anteriori - ispirate alla Formula 1 - sono montate direttamente sulla monoscocca in fibra di carbonio Aerocell e la tecnologia di produzione additiva di Divergent ha aiutato gli ingegneri McLaren a sviluppare sistemi di sospensioni efficienti e complessi con una affidabilità e una rigidità ottimali.

I bracci oscillanti anteriori (visibili esternamente) sono componenti chiave stampati in 3D da Divergent. E i metodi innovativi di progettazione e produzione di far evolvere rapidamente questi elementi della W1 per progredire nello sviluppo della supercar.

"Siamo entusiasti di aver collaborato con Divergent, un'azienda che condivide la dedizione di McLaren all'innovazione nella produzione e nell'ingegneria - ha commentato Michael Leiters ceo di McLaren Automotive - Questa tecnologia all'avanguardia ci ha permesso di sviluppare strutture di sospensione più complesse nella McLaren W1, che migliorano l'esperienza di guida per i nostri clienti e supportano la missione di McLaren di spingere continuamente in avanti i confini delle prestazioni".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA