LoJack, manutenzione predittiva a bordo delle macchine da lavoro

Monitorare in tempo reale una serie di parametri vitali delle macchine da lavoro, prevenire eventuali guasti meccanici, ottimizzando la gestione di questi veicoli ed evitando avarie e fermi macchina. Sono queste le principali caratteristiche della soluzione tecnologica annunciata oggi nel corso dell'Assemblea dell'associazione Assodimi da LoJack Italia, società di intelligenza connessa che aiuta le aziende e le persone a tracciare, monitorare e recuperare veicoli e asset.

La nuova soluzione offerta da LoJack consente di tenere sotto controllo, in una piattaforma web, di facile accesso e consultazione, i dati rilevati dagli apparecchi installati sulle macchine da lavoro che forniscono precise informazioni sulla localizzazione del mezzo, sui chilometri percorsi, sulle ore di accensione del motore e, novità assoluta, segnala eventuali avarie e malfunzionamenti del veicolo prima che si accendano le relative spie.

Uno strumento digitale che si aggiunge all'offerta LoJack già esistente, che rafforza la protezione dal furto grazie alla tecnologia in radio-frequenza e monitora altri parametri, come le ore di funzionamento della presa di forza, oltre all'accensione e allo spegnimento e i tragitti precorsi dal mezzo.

La soluzione telematica Industrial IoT Gateway è stata selezionata dalla OEM Off-Highway, rivista nazionale americana dedicata allo sviluppo di prodotti per OEM mobili a livello globale, come uno dei migliori nuovi prodotti per il 2024 nel settore delle attrezzature mobili on- e off-road. Questo riconoscimento evidenzia l'innovazione, la qualità e l'efficienza del gateway, utilizzato da produttori nei settori delle costruzioni, agricoltura, estrazione mineraria e altri.

Grazie alla sua capacità di gestire aggiornamenti firmware a distanza, monitoraggio di dati critici e miglioramenti nella gestione delle attrezzature, questa soluzione offre funzioni avanzate per l'ottimizzazione delle operazioni in ambienti difficili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA