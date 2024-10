Toyota al Japan Mobility Show conferma focus sull'idrogeno

Come le compete visto che è la prima azienda automobilistica giapponese, oltre che al mondo, Toyota sarà presente in forze alla Japan Mobility Show Bizweek 2024, che si terrà presso la Makuhari Messe (nella prefettura di Chiba) da martedì 15 ottobre a venerdì 18 ottobre. Attraverso la promozione di nuove partnership e guidando - come fa da sempre - l'innovazione tecnologica, Toyota mira a rafforzare i suoi sforzi per contribuire a creare un futuro sostenibile.

Toyota approfitta della Japan Mobility Show Bizweek per sottolineare il suo impegno, nell'ambito green, nel settore dell'idrogeno gassoso. Ad uno stand congiunto con l'associazione dell'industria dell'auto giapponese (JAMA) sarà esposta una delle GR Corolla che partecipano a competizioni in patria e all'estero con un motore alimentata a idrogeno liquido.

Toyota ha iniziato a gareggiare con una Corolla alimentata a idrogeno gassoso. Questa sperimentazione - spiega l'azienda - è iniziata nel 2021 ed ha proseguito anche in gare di resistenza in Giappone e all'estero.

Sul tema il colosso giapponese ribadisce nella sua nota che l'idrogeno è l'energia pulita per eccellenza, dato che non emette CO2 durante l'uso del veicolo e ne emette minime quantità durante il processo di produzione se questo prevede fonti di energia rinnovabili come l'eolico e il solare.

Alla Japan Mobility Show Bizweek saranno esposte anche le innovative cartucce di idrogeno portatili di Toyota. Sono state progettate per rendere l'idrogeno una fonte di energia familiare e sicura, da poter essere utilizzata in una varietà di situazioni quotidiane. Attraverso questa esposizione, Toyota mira a trovare corrispondenze con le tecnologie e le idee di varie aziende e startup da una varietà di prospettive, tra cui sia la fornitura di servizi che lo sviluppo e la vendita di dispositivi che utilizzano cartucce di idrogeno portatili.

