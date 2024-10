Honda presenta tutte le tecnologie applicate ai modelli 0 Series

In occasione dell'"Honda 0 Tech Meeting", Honda ha presentato alcune delle tecnologie di nuova generazione che verranno utilizzate sulle auto della "Honda 0 Series", la nuova gamma di veicoli elettrici il cui lancio a livello mondiale è previsto a partire dal 2026.

La gamma Honda 0 Series si sta sviluppando a partire da idee innovative, utilizzando un nuovo approccio allo sviluppo dei veicoli elettrici basato sulle parole "Compatto, Leggero e Intelligente" in grado di offrire cinque valori fondamentali: un design artistico che crei un'empatia immediata con le persone, guida automatizzata e sistemi avanzati di assistenza alla guida (AD/ADAS) per garantire sicurezza e tranquillità alla guida, un nuovo concetto di veicolo elettrico inteso come uno "spazio" per le persone, reso possibile dall'Internet of Things (IoT) e dalle tecnologie connesse, di guidare sentendosi un tutt'uno con il veicolo e un'efficienza elettrica eccezionale.

In occasione del CES 2024, Honda aveva svelato i primi due concept model della Honda 0 Series, Saloon eSpace-Hub, fissando al 2026 il lancio del modello di serie della Saloon, dalle caratteristiche simili a quelle del concept e posizionato come modello di punta della nuova gamma. Il brand aveva annunciato inoltre di voler introdurre un totale di 7 modelli "Honda 0 Series" a livello mondiale entro il 2030, inclusi veicoli di piccole, medie e grandi dimensioni.

Le tecnologie di nuova generazione presentate durante l'Honda 0 Tech Meeting riguardano l'approccio allo sviluppo "Compatto", con Honda che continuerà a valorizzare e a mettere in pratica il concetto M/M (Man Maximum, Machine Minimum), offrendo una nuova idea di veicolo elettrico, inteso come uno spazio confortevole e dal design unico, caratterizzato da altezza ridotta e sbalzi corti. Con l'approccio allo sviluppo "Leggero", Honda si impegna a realizzare veicoli che uniscano alla guida sportiva un'efficienza elettrica e ai vertici della categoria. Adottando dell'acciaio ad altissima resistenza (2.0 GPa) per lo stampaggio a caldo, Honda ha sviluppato una nuova piattaforma che le permette di creare veicoli elettrici con uno stile compatto, affusolato e con altezza ridotta, che garantiscano sicurezza e tranquillità a tutti i passeggeri. Tra le tecnologie introdotte, un nuovo assale elettrico compatto, il pacco batterie sottile, il sistema aerodinamico attivo che aziona automaticamente il deflettore d'aria anteriore in base alla velocità del veicolo e ad altri fattori e una nuova gestione della rigidità della scocca per ottenere un'elevata stabilità di guida e un peso più leggero. Il marchio si impegna nello sviluppo di tecnologie intelligenti con aggiornamenti OTA (Over-The-Air) capaci di trasformare il veicolo in un prodotto più attraente ed esclusivo. Grazie all'utilizzo di tecnologie digitali e intelligenti, con i suoi veicoli elettrici Honda aspira a offrire nuove esperienze di mobilità, riducendo al minimo lo stress e massimizzando il piacere di guida e il divertimento a bordo del veicolo.

