Xpeng, tante novità per il Salone di Parigi 2024

Xpeng Motors sarà tra i brand protagonisti del Salone dell'Auto di Parigi 2024 che andrà in scena dal 14 al 20 ottobre. Nella kermesse all'ombra della torre Eiffel, precisamente nello stand 6A51del padiglione numero 6, svelerà una gamma di nuove tecnologie e soluzioni destinate a sistemi di mobilità intelligenti e sostenibili pensate per il mercato europeo. Inoltre, presenterà il sistema operativo intelligente per auto di nuova generazione europee, denominato Tianji XOS 5.4, che offrirà esperienze di guida adattive mediante l'IA. Le novità del marchio proseguiranno con il nuovo cockpit intelligente, con opzioni di personalizzazione avanzate per i display e frequenti aggiornamenti Ota.

Infine, verrà anche illustrata la tabella di marcia di Xpang per l'estensione dell'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nella sua gamma di vetture e l'ultimo modello di veicolo che incorpora questi progressi.

"Il mercato automobilistico europeo sta affrontando una trasformazione che potremmo definire dall'elettrificazione alla 'smartificazione' - ha dichiarato Brian Gu, presidente e vicepresidente di XPENG - al Salone dell'Auto di Parigi, non solo presenteremo il nostro attuale portafoglio di veicoli per l'Europa, XPENG G6, G9 e P7, ma anche nuove soluzioni 'smart' che integreremo nei nostri modelli di auto".



