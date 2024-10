Momenta, i vantaggi del large computing nella guida autonoma

Al recente Global Intelligent Vehicle Summit che si è svolo a Hefei, nella provincia cinese di Anhui, l'azienda high tech Momenta ha lanciato il suo primo sistema di guida intelligente che sfrutta un modello di large computing (LLG) che sfrutta appieno il potenziale dell'intelligenza artificiale. Questo sistema di guida autonoma end-to-end di Momenta già disponibile sul mercato è basato sul deep learning e affronta, risolvedole, le sfide più complesse della guida autonoma. Ciò si traduce in una maggiore sicurezza e funzionalità per gli utenti anche in condizioni di guida e di traffico complesse ed estreme.

"La guida autonoma è un settore vasto con enormi opportunità - ha detto Il ceo di Momenta Cao Xudong - che sottolineano l'importanza di progredire in questo campo competitivo". Per Xudong solo le aziende che riusciranno "a tenere il passo con la Legge di Moore della guida intelligente sopravviveranno. Il nostro nuovo modello di guida intelligente di grandi dimensioni offre un balzo in avanti nell'esperienza di prodotto, superando davvero questo punto di riferimento".

Il sistema di guida intelligente di Momenta è progettato per gestire vari ambienti di guida complessi, prevedendo con precisione le intenzioni di veicoli e pedoni. Può farlo regolando la velocità, cambiando corsia ed evitando gli ostacoli con facilità. Eccelle in scenari difficili come l'attraversamento di incroci molto trafficati e le manovre in parcheggi notturni stretti. Attualmente, questa tecnologia avanzata è già stata implementata in progetti di produzione di massa da diverse Case automobilistiche, sostenendo un processo di ulteriore miglioramento della sicurezza e dell'efficienza di guida.



