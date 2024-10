TwinTurbo BorgWarner, uno dei segreti dalla Corvette 1064 Cv

Se il motore V8 a benzina della nuova Corvette ZR1 è in grado di erogare l'impensabile potenza di 1.064 Cv lo deve anche al lavoro svolto dallo specialista BorgWarner per progettare e realizzare il più grande sistema di sovralimentazione twin turbo mai utilizzati fino ad oggi su modelli di serie.

Forte dell'esperienza maturata nella gare Ntt Indicar Series dove partecipa allo sviluppo dei motori Chevrolet (si dividono il lotto dei temi con Honda) BorgWarner, ha abbinata al motore V8 da 5,5 litri della Corvette una coppia di turbocompressori a doppio cuscinetto che sono in grado di funzionare ai massimi livelli.

Il turbocompressore integra un collettore di scarico con condotti di pari lunghezza per amplificare le prestazioni del motore e regolare meglio il rumore, caratteristica irrinunciabile per un V8 a benzina. I nuovi twin turbo contengono anche un sensore di rotazione montato sul compressore, che consente a General Motors di monitorare con precisione la velocità di funzionamento del turbo, per utilizzare il 100% delle sue capacità di sovralimentazione senza compromettere l'integrità.

"Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo contratto e di supportare General Motors nella realizzazione della Corvette più potente mai costruita - ha commentato Volker Weng, vicepresidente di BorgWarner - La nostra azienda e General Motors hanno una lunga storia di produzione di applicazioni leader di mercato in un'ampia gamma di segmenti e non vediamo l'ora di continuare a sviluppare nuove tecnologie e spingere insieme i confini del settore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA