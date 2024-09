Droni merci e citycar elettriche compatte da Teoresi e PoliTo

Potenziamento dei droni per la consegna di merci e monitoraggio delle infrastrutture e del territorio attraverso progetti di ricerca, studio di nuove tecnologie come le celle a combustibile, citycar elettriche compatte e leggere: sono alcuni dei progetti di ricerca e sviluppo presentati durante "Progressi e Innovazioni: Air mobility and Sustainable road vehicles", l'appuntamento organizzato da Teoresi, società internazionale di ingegneria, e Politecnico di Torino nella sede torinese della società per raccontare gli sviluppi delle attività di Spoke 1 e 2 del Most - Centro nazionale per la mobilità sostenibile, relativi a mobilità aerea e veicoli stradali sostenibili.

"Teoresi sta trasferendo le conoscenze maturate nel settore automotive alle attività di ricerca e sviluppo sui droni, al powertrain e alla fuel cell a idrogeno: si tratta di un'attività di cross-fertilization dove competenze e tecnologie sviluppate e acquisite migrano da un settore all'altro e sono approfondite da team composti da persone con specializzazioni differenti" dichiara Marco Bazzani, innovation manager del gruppo Teoresi.

"Il Politecnico di Torino è da sempre in prima linea nella ricerca sulla mobilità sostenibile, a tutti i livelli, in stretto coordinamento con le aziende, con le altre università e con i centri di ricerca coinvolti - sottolineano Giorgio Guglieri e Andrea Tonoli del dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale-Dimeas del Politecnico, coordinatori rispettivamente degli Spoke 1 e 2 di Most.

"I progetti presentati oggi sono esempi concreti di come Most sta trasformando le sfide in opportunità" afferma Ferruccio Resta, presidente di Most.

L'attività del Most, Centro nazionale per la mobilità sostenibile, nato per incentivare e supportare lo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per l'intero territorio nazionale, Most ha per obiettivo rendere il sistema della mobilità più efficiente e green potenziando l'alimentazione elettrica e a idrogeno e promuovendo soluzioni più efficaci per il trasporto pubblico e la logistica. Tra gli ambiti di cui si occupa ci sono mobilità aerea, veicoli leggeri, trasporto per vie d'acqua e ferroviario, nuovi carburanti. Most è nato dalla collaborazione tra 24 università, 24 imprese e il Cnr.



