Mercedes-Benz aggiorna Drive Pilot a 95 km/h

Mercedes-Benz ha presenta la prossima versione di Drive Pilot per la guida automatizzata condizionata in Germania. L'aggiornamento evolutivo è ora in grado di seguire un veicolo in autostrada a una velocità fino a 95 km/h.

La necessaria ricertificazione da parte dell'Autorità Federale Tedesca per il Trasporto Automobilistico è prevista per la fine del 2024, successivamente le vendite potranno iniziare all'inizio del 2025. Il prezzo del Drive Pilot rimarrà invariato. I veicoli dei clienti già equipaggiati potranno essere aggiornati gratuitamente.

A seconda del modello, l'update può avvenire in modalità wireless come aggiornamento over-the-air o tramite un passaggio in officina. Non è necessario modificare alcun componente del veicolo. Drive Pilot sarà quindi il sistema di livello 3 predisposto per il livello di velocità più elevato al mondo in un veicolo di serie.

"Con questa versione aggiornata del Drive Pilot - ha commentato Markus Schäfer, membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, Chief Technology Officer, Development & Purchasing - Mercedes-Benz sottolinea ancora una volta il suo ruolo di pioniere nella guida automatizzata. Presto sarà possibile attivare la guida automatizzata condizionata fino a 95 km/h nel traffico scorrevole in determinate condizioni sull'autostrada tedesca".

