Connessa, intuitiva e sicura: Rafale fa il pieno di tecnologia

si tratti di dispositivi di assistenza alla guida (ADAS) oppure del sistema multimediale OpenR Link, il più intuitivo del mercato, Renault Rafale può sempre contare sugli equipaggiamenti tecnologici connessi alla piattaforma CMF-CD.

Questo mondo connesso ed in costante evoluzione consente al veicolo di essere sempre aggiornato, mentre l'intelligenza artificiale offre nuovi servizi a tutti i passeggeri.

Renault Rafale abbatte tutte le frontiere tra funzioni digitali dentro e fuori dall'abitacolo, tra smartphone e sistema multimediale del veicolo OpenR Link con Google integrato.

Quest'ultimo dà accesso ai servizi di Google Maps, Google Assistant e a tante applicazioni tramite Google Play, proprio come uno smartphone. Anche l'interfaccia è completamente personalizzabile e resta compatibile, con cavo o wireless, con i sistemi di Smartphone Replication su Android Auto e Apple Carplay.

Oltre al nuovo design dell'interfaccia, il sistema multimediale OpenR Link di Rafale può contare su Android Automotive 12.

Aperto e connesso, il sistema open-ended OpenR Link collegato al cloud scarica automaticamente gli aggiornamenti raccomandati grazie alla tecnologia 'Fota' (firmware over the air).

Sempre al servizio del conducente e dei passeggeri, l'intelligenza artificiale di Renault Rafale invia raccomandazioni proattive, in base al principio delle procedure di tipo "routine", registrate ed analizzate nel corso degli spostamenti.

Per offrire un piacere di guida ottimale in tutta tranquillità, Renault Rafale è dotato di 32 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS) suddivisi in tre categorie: guida, sicurezza e parcheggio. Comprende anche una nuova funzione che avverte automaticamente il conducente in caso di superamento dei limiti di velocità rilevati tramite la segnaletica stradale (ISA, Intelligent Speed Assist). Infine, Rafale offre di serie il sistema Safety Coach per ridurre il rischio di incidenti.

Tutti questi dispositivi fanno parte della strategia del programma Human First lanciato da Renault nel 2023, il cui obiettivo è migliorare la sicurezza degli occupanti del veicolo e di tutti coloro che circolano per strada.

Un nuovo pulsante My Safety Switch, situato a sinistra del volante, consente al conducente di attivare con un gesto le impostazioni preferite per cinque Adas contemporaneamente. I fari di Renault Rafale sono dotati di tecnologia Led Adaptive Vision, migliorata per offrire uno spettro più ampio ed una maggiore potenza. La tecnologia Led Matrix Vision (in opzione) può contare su 20 segmenti luminosi (rispetto agli 11 di Renault Austral ed Espace) e sulla funzione Adb (Adaptative Driving Beam) per evitare di abbagliare gli altri utenti della strada.

Per una visibilità ed un comfort ottimali, il sistema Afs (Adaptative Front Lighting System) adatta l'ampiezza e la profondità dello spettro luminoso al tipo di strada che si sta percorrendo e, assieme all'Highway and Traffic Jam Companion, offre la guida autonoma di livello 2 su tutti i tipi di strade.





