Smart, accordo con Sennheiser per arricchire esperienza sonora

Smart annuncia l'avvio di una partnership strategica con Sennheiser, azienda tedesca specializzata in soluzioni audio. La collaborazione ha l'obiettivo di migliorare il futuro dell'intrattenimento audio in auto, combinando l'impegno di smart verso tecnologie sostenibili con l'esperienza di Sennheiser nelle innovazioni audio di eccellenza. Alcune versioni della smart #5, che ha debuttato il 28 agosto in Australia, saranno dotate di sistemi audio sviluppati grazie a questa nuova collaborazione.

Al centro di questa esperienza sonora si trova il Sennheiser Signature Sound System, composto da 20 altoparlanti e dotato di algoritmi audio brevettati, tra cui il sistema Sennheiser Concerto con tecnologia Ambeo e il Sennheiser Contrabass. La filosofia sonora di Sennheiser è quella di preservare l'intento dell'artista e riprodurlo con autenticità. Un elemento di spicco del sistema è l'altoparlante in plancia a scomparsa che si unisce a un'illuminazione ambientale sincronizzata alla musica creando un'esperienza immersiva sia a livello sonoro che visivo.

Con una potenza massima di 2.000 Watt, il sistema supporta anche l'installazione di altoparlanti Dolby Atmos, offrendo un'esperienza sonora realistica di una nuova dimensione.

La collaborazione con Sennheiser conferma la filosofia Smart nello sviluppo prodotto: il meglio dei due mondi con lo stato dell'arte del powertrain elettrico 800v made in Cina si unisce al design ed alle dotazioni sviluppate nel vecchio continente.

La partnership tra smart e Sennheiser sarà attiva su tutti i mercati globali.



