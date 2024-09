In Russia primi camion senza conducente tra Mosca e S. Pietroburgo

La Russia ha avviato il primo servizio di trasporto merci su camion senza conducente lungo l'autostrada M-11 Mosca-San Pietroburgo. Lo annuncia il ministero dei Trasporti, citato dai media russi.

Oggi sono entrati in servizio i primi quattro camion KamAZ guidati da un sistema automatizzato. Il conducente è seduto sul sedile del passeggero. I mezzi avevano cominciato ad operare su questa autostrada fin dall'estate dello scorso anno, ma con il conducente seduto al volante e quindi con la possibilità di intervenire in caso di emergenza. La flotta di camion senza conducente dovrebbe aumentare a 43 entro la fine dell'anno e a 93 entro la fine del 2025.

L'iniziativa, sottolinea il quotidiano economico Vedomosti, fa parte di un piano denominato 'Corridoi logistici senza conducente' incluso in una lista di progetti per lo sviluppo socio-economico approvata dal governo e da realizzare entro il 2030. Entro quell'anno si prevede di estendere il sistema di trasporti commerciali senza conducente su una rete stradale di 19.500 chilometri.

IL VIDEO

Riproduzione riservata © Copyright ANSA