Audi e-tron GT calza pneumatici Bridgestone Potenza Sport A

Bridgestone ha sviluppato per Audi il pneumatico ad altissime prestazioni Potenza Sport A su misura per la nuova gamma e-tron GT, nel segno di una collaborazione sempre più stretta con il marchio tedesco. Si tratta del primo pneumatico del costruttore, realizzato per la grande serie, che utilizza il 55% di materiali riciclati e rinnovabili, come è stato certificato dall'International Sustainability and Carbon Certification, ed offre la migliore efficienza energetica della categoria. Infatti, permette di aumentare l'autonomia dell'auto fino a 500 km, grazie all'appartenenza alla classe A, come certifica l'etichetta UE, per la resistenza al rotolamento.

Tutto questo senza rinunciare alla sicurezza, visto che l'etichetta UE l'annovera in classe A anche in merito all'aderenza sul bagnato. Nello specifico, Potenza Sport A presenta una struttura caratterizzata da un design unico del battistrada, con una tecnologia di rinforzo avanzata ed una carcassa progettata specificamente per la e-tron GT per ottimizzarne maneggevolezza, prestazioni e comfort di guida.

"Grazie a pneumatici come il Bridgestone Potenza Sport A - ha dichiarato Steven De Bock, vice president original equipment di Bridgestone EMEA - siamo fieri di contribuire a rendere la mobilità più sostenibile anche per veicoli potenti e performanti come la nuova Audi e-tron GT".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA