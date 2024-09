Subaru e Panasonic insieme per fornitura batterie ioni di litio

Subaru e Panasonic Energy avviano i preparativi per la fornitura di batterie agli ioni di litio per autoveicoli e la costituzione congiunta di una nuova fabbrica di batterie in Giappone. I due partner hanno annunciato i piani per preparare la fornitura di batterie agli ioni di litio per autoveicoli e la creazione congiunta di una nuova fabbrica di batterie a Oizumi, nella prefettura di Gunma, in Giappone.

Panasonic Energy fornirà le sue batterie agli ioni di litio cilindriche per autoveicoli di prossima generazione per i veicoli elettrici a batteria (BEV) che Subaru prevede di produrre a partire dalla seconda metà degli anni 2020. Ciò segue la conclusione di un accordo di cooperazione di base e riflette l'obiettivo di stabilire una partnership a medio-lungo termine.

Subaru si è posta l'obiettivo di raggiungere il 50% di BEV su un totale di 1,2 milioni di vendite globali entro il 2030 e, in collaborazione con Panasonic Energy, affronterà la crescente domanda di auto elettriche e batterie per autoveicoli.

Nell'ambito di questa collaborazione, Panasonic Energy produrrà e fornirà batterie cilindriche agli ioni di litio presso il suo stabilimento di Suminoe a Osaka a partire dall'anno fiscale 2027 e presso il nuovo stabilimento di batterie agli ioni di litio di Oizumi, nella prefettura di Gunma, a partire dall'anno fiscale 2028.

Subaru prevede di installare queste batterie nei suoi prossimi BEV. Si prevede che la capacità di produzione annuale di celle per batterie nei due stabilimenti sopra menzionati per questo progetto raggiungerà i 20 GWh entro il 2030, aumentando significativamente la capacità di produzione nazionale di Panasonic Energy.

Il governo giapponese ha indicato strategicamente le batterie di accumulo come risorsa fondamentale per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e sta lavorando per espandere le filiere di fornitura nazionali delle batterie e migliorare la competitività industriale.

Grazie a questa collaborazione, Subaru e Panasonic Energy sono pronte a contribuire al rafforzamento della filiera di fornitura nazionale di batterie cilindriche agli ioni di litio per autoveicoli, ampliando e potenziando al contempo la base produttiva giapponese. Inoltre, l'iniziativa di incrementare la produzione di batterie e di svilupparne la tecnologia nell'ambito di questa partnership tra Subaru e Panasonic Energy è stata approvata dal Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria del Giappone, nell'ambito del proprio piano per una fornitura stabile di batterie. L'investimento totale in questo progetto ammonta a 460 miliardi di yen, di cui circa 156,4 derivanti da sovvenzione, con l'obiettivo prefissato di raggiungere una capacità produttiva annua di 16 GWh entro il 2030.



