Garmin presenta la nuova serie Dash Cam X

Garmin ha presentato la serie Garmin Dash Cam X, la telecamera che fornisce agli automobilisti immagini in alta qualità ovunque si trovino. La Serie Dash Cam X si compone di quattro modelli, ovvero Garmin Dash Cam Mini 3, X110, X210 e X310, tutte di dimensioni compatte.

La risoluzione video nitida fino a 4K Ultra HD fornisce una prova dettagliata in caso di incidente stradale e per aiutare a vedere più chiaramente i dettagli importanti, la serie Dash Cam X introduce un miglioramento della lente polarizzante Garmin Clarity integrata, che riduce i riflessi del parabrezza.

Inoltre, la tecnologia Garmin Clarity HDR consente alla videocamera di catturare dettagli nitidi sia in condizioni di luce molto intensa o scarsa. Tramite semplici comandi vocali è possible salvare i filmati e avviare o interrompere le registrazioni audio, sempre tenendo le mani sul volante.

I conducenti possono anche beneficiare di notifiche avanzate, come quelle relative alle collisioni frontali e al superamento della corsia, gli avvisi 'go' per informare i conducenti quando il traffico fermo ha ripreso a muoversi e le notifiche degli autovelox per incoraggiare una guida più sicura e promuovere la consapevolezza su strada.

Se viene rilevato un incidente, i video vengono salvati automaticamente. Inoltre, grazie al GPS integrato, i video riportano la posizione, la velocità, la data e l'ora per mostrare esattamente quando e dove si sono verificati gli eventi. La serie Dash Cam X offre video di qualità superiore in HD con diverse risoluzioni, consentendo agli automobilisti di scegliere la telecamera più adatta alle loro esigenze.

Dash Cam Mini 3 è ultracompatta e senza display sul dispositivo, mentre Dash Cam X110 ha dimensioni ridotte e aggiunge altre funzioni premium, tra cui avvisi avanzati al conducente, GPS integrato e un luminoso schermo LCD da 2,4" per visualizzare immediatamente i video in HD a 1080p.

Dash Cam X210 vanta le stesse dimensioni compatte, lo stesso display ad alta risoluzione e la stessa completezza di funzioni della X110, ma può acquisire video fino a 1440p HD. Dash Cam X310 ha invece le stesse dimensioni e lo stesso display della X110/X210 ma dispone di un touchscreen intuitivo e offre una qualità video 4K Ultra HD per la massima risoluzione possibile.

Disponibile da subito, la serie Garmin Dash Cam X ha prezzi consigliati che vanno da 169,99 a 399,99 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA